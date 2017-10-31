Обвиняемый в терроризме гражданин Черногории получил убежище в России

Гражданин Черногории Анание Никич получил убежище в России. На родине он проходит в качестве обвиняемого по делу о терроризме и попытке государственного переворота в октябре 2016 года. Об этом пишет Радио Свобода.

Таким образом, Никич не может быть выдан черногорским властям, которые направили соответствующий запрос в апреле 2017 года.

Никич был переводчиком оппозиционного «Демократического фронта», чьи лидеры также проходят по этому делу. В апреле в черногорских СМИ сообщалось о задержании Никича в Ростовской области. В последние месяцы в Черногории идет суд над заговорщиками, которые, как считает следствие, были связаны с готовившейся при содействии российских структур операцией по свержению черногорского правительства.

Суд в Черногории 8 июня подтвердил обвинения против 14 подозреваемых в подготовке государственного переворота с целью не допустить вступления страны в НАТО. Среди обвиняемых двое граждан России, которых судят заочно, двое пророссийских оппозиционных лидеров Черногории – Андрия Мандич и Милан Кнежевич, девять сербов и еще один гражданин Черногории.

В Верховном суде страны сообщили, что среди обвинений – «подготовка заговора против конституционного строя и безопасности Черногории» и «покушение на террористический акт».

Андрию Мандича и Милана Кнежевича подозревают в организации преступной группы, которая, по данным прокуратуры Черногории, планировала устроить беспорядки, захватить госучреждения и убить тогдашнего премьера Милая Джукановича после окончания голосования на выборах 16 октября 2016 года.

Мандич и Кнежевич называют обвинения против них «фикцией».

Россия отрицает свою причастность как государства к этой попытке переворота, но активно поддерживает местные группы, которые выступали против вступления Черногории в НАТО.

Черногория стала 29-м членом НАТО на церемонии в Вашингтоне 5 июня.