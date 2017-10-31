На Керченской переправе не будут сокращать количество паромов – «Морская дирекция»

Оператор Керченской паромной переправы ООО «Морская дирекция» отозвал запросы на приостановку движения двух паромов на линии Кавказ-Крым после предупреждения управления Федеральной антимонопольной службы соседней России, сообщает пресс-служба «Морской дирекции».

«Согласно требованиям полученного предупреждения были отозваны ранее направленные запросы о рассмотрении предложения о временной приостановке работы паромов «Майор Чапичев» и «Гликофилоуса-II» принадлежащих ООО «Коксохимтранс» и ООО «Варт и К» соответственно», – говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в ведомстве, оператор Керченской паромной переправы хотел оптимизировать график перевозки пассажиров.

«Целью предложения была оптимизация графика работы паромов, во избежание причинения неудобств пассажирам из-за вынужденного нахождения паромов на рейде в ожидании освобождения причалов. В связи с ограничением в работе вспомогательного причала Черноморской стороны (ГТС № 7) по погодным условиям работа шести паромов на линии значительно увеличивает время нахождения судна в море. Сокращение количества паромов, действующих на линии, увеличивает частоту выполняемых рейсов, что дает возможность снизить время ожидания переправы для пассажиров», – пояснили в «Морской дирекции».

Паромная переправа через Керченский пролив – основная транспортная артерия, соединяющая аннексированный Крым с Краснодарским краем соседней России.

Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.