В Крыму отчитались об увеличении сбора налогов с начала года в полтора раза

Рост налоговых поступлений в бюджет аннексированного Крыма за девять месяцев 2017 года составил 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр экономического развития Крыма Андрей Мельников, пишет «РИА Крым».

«С января по конец сентября в консолидированный бюджет Крыма у нас поступило 43 миллиарда рублей (почти 20 млрд грн – КР). За весь 2016 год в бюджет поступило меньше – 32 миллиарда (14,75 млрд грн – КР). Это значит, что у нас с точки зрения экономической ситуации более-менее все хорошо. Мы действительно растем по всем фронтам», – заверил Мельников.

По его словам, пишет издание, наибольшую долю налоговых поступлений в бюджет обеспечивают перерабатывающая промышленность, торговля и сфера услуг.

«Это говорит о том, что мы – не чисто сельскохозяйственный или курортный регион. У нас промышленная составляющая достаточно сильна. И это один из наших принципиальных стержней, что подтверждается налоговыми поступлениями», – отметил чиновник.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».