СМИ: в Крыму повредили газопровод, более тысячи жителей остались без газа

Российские СМИ со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет соседней России 1 ноября сообщили о повреждении линии газопровода в Алуште, в результате чего более тысячи жителей на Южном берегу Крыма остались без газа.

«Вчера около 20 часов на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта Республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода», – цитирует ТАСС сообщение Национального антитеррористического комитета.

В сообщении, которое приводит информагентство, указано, что правоохранители «прорабатывают все возможные версии, в том числе совершение диверсии».

В «Крымгазсети» подтвердили ТАСС, что «в течение ближайших суток восстановят газоснабжение в населенных пунктах на юге Крыма».

По их подсчетам, без газа остаются 1210 абонентов.

На данный момент отсутствуют подтверждения или опровержения этой информации из независимых источников. Национальный антитеррористический комитет и «Крымгазсети» не комментируют информацию публично.

Аннексированный Россией Крым 27 декабря 2016 года присоединили к газотранспортной системе России через газопровод по дну Керченского пролива. Президент России Владимир Путин заявил, что за четыре года на полуострове построят и реконструируют 70 километров магистральных газопроводов, две с половиной тысячи межпоселковых газопроводов и восемь газоперекачивающих станций. По его словам, это должно полностью обеспечить энергетические потребности полуострова.

Строительство магистрального газопровода Кубань – Крым якобы было завершено раньше планируемого срока. По заявлению российской стороны, газопровод в состоянии обеспечить прокачку 2,1 млрд кубометров газа, а при повышении давления – до 4 млрд кубометров ежегодно.

В украинском государственном предприятии «Черноморнефтегаз» утверждают, что после аннексии Крыма Россия выкачала около 6 миллиардов кубометров газа с черноморского шельфа в пределах исключительной (морской) экономической зоны Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».