Двух российских военных осудили за попытку вывезти в Украину запчасти от вертолетов

Подконтрольный России Крымский гарнизонный военный суд Симферополя приговорил к условному заключению двух военнослужащих российского Черноморского флота за попытку вывезти в Украину запчасти от вертолетов. Об этом 1 ноября сообщило ТАСС со ссылкой на пограничное управление российской ФСБ по Крыму.

По их данным, инцидент произошел в 2016 году, а уголовное дело в отношении военнослужащих было возбуждено 16 мая прошлого года по двум статьям российского Уголовного кодекса – «Кража» и «Контрабанда иного вооружения, иной военной техники».

«С учетом полного признания вины, деятельного раскаяния, содействия в расследовании уголовного дела, Голято получил три с половиной года лишения свободы условно со штрафом в 300 тыс. рублей, Басенко осужден на три года условно со штрафом 200 тыс. рублей», – цитирует погрануправление ТАСС.

По версии российского погрануправления ФСБ по Крыму, осужденные старший лейтенант Роман Голято и капитан Алексей Басенко якобы пытались вывезти в Украину авиационно-техническое имущество двойного назначения, которое можно использовать при создании военных вертолетов Ка-27, Ка-50, Ка-52, Ми-8т, Ми-24, Ми-26 и дальнего бомбардировщика Ту-22М3.