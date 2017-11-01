Россия: учителя Бывшева обвинили в «возбуждении ненависти к русским» из-за публикации стиха об Украине

В поселке Кромы Орловской области соседней России управление Следкома Россиии обвиняет местного жителя Александра Бывшева в экстремистской деятельности и возбуждении ненависти к русским из-за публикации в социальной сети «В Контакте» стиха «На независимость Украины».

Об этом он сообщил Крым.Реалии, располагая постановлением о привлечении себя в качестве «обвиняемого».

«Осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, (Бывшев – КР) разместил на своей странице в социальной сети «В Контакте» под именем «Александр Бывшев» стихотворение собственного сочинения под названием «На независимость Украины», которое содержит высказывания уничижительного характера по отношению к группе лиц – «русские», – говорится в тексте обвинительного постановления.

Российские следователи считают, что Бывшев «совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьей 282 Уголовного кодекса России (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности и так далее – КР)».

Таким образом Бывшева вызвали в Кромской отдел Следкома России, где, по его словам, он получил руки постановление в качестве обвиняемого.

«Заместитель руководителя следственного отдела прямо заявил, что суд надо мной состоится еще до нового года. Органы получили сверху приказ заткнуть мне рот до начала предвыборной президентской кампании в России», – рассказал Бывшев Крым.Реалии.

Учитель немецкого языка Бывшев является фигурантом трех уголовных дел за стихи в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

В марте 2014 года он опубликовал в интернете стихотворение под названием «Украинским патриотам», в котором осудил действия России по отношению к Крыму и Украине.

В июле 2015 года Кромский районный суд Орловской области России вынес обвинительный приговор. Ему присудили 300 часов исправительных работ.