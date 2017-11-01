Россия прекратила пропуск людей и транспорта на админгранице с Крымом – МВД Украины

Российские власти аннексированного Крыма ночью 1 ноября перекрыли админграницу с полуостровом. Об этом сообщили Государственная пограничная служба Украины и Министерство внутренних дел Украины.

«Сегодня ночью, с 1:30, оккупационные службы, находящихся на территории АР Крым, полностью прекратили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу с временно оккупированным полуостровом. Причины таких действий неизвестны, поскольку с полуострова людей также не пропускают», – говорится в сообщении МВД.

Российские СМИ со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет соседней России 1 ноября сообщили о повреждении линии газопровода в Алуште, в результате чего более тысячи жителей на Южном берегу Крыма остались без газа.

Крымские правоохранители «прорабатывают все возможные версии, в том числе совершение диверсии».

В «Крымгазсети» подтвердили ТАСС, что «в течение ближайших суток восстановят газоснабжение в населенных пунктах на юге Крыма».