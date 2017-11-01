Ремонт газопровода под Алуштой начнут после работы взрывотехников – «Крымгазсети»

В предприятии «Крымгазсети» сообщают, что приступят к ликвидации аварии на газопроводе под Алуштой после завершения работ взрывотехников. Об этом «РИА Крым» сообщил директор предприятия Сергей Тарасов.

«В течение светового дня мы должны газ запустить. Работают взрывотехники, в настоящее время на месте проводится экспертиза. После того, как нам дадут отмашку – мы начнем аварийно-восстановительные работы», – отметил он.

В аннексированном Крыму 1 ноября сообщили о повреждении двух газопроводов, один из них – в Алуште, в результате чего более тысячи жителей на Южном берегу Крыма остались без газа.

Национальный антитеррористичнский комитет соседней России «прорабатывают все возможные версии, в том числе совершение диверсии».

Аннексированный Россией Крым 27 декабря 2016 года присоединили к газотранспортной системе России через газопровод по дну Керченского пролива. Президент России Владимир Путин заявил, что за четыре года на полуострове построят и реконструируют 70 километров магистральных газопроводов, две с половиной тысячи межпоселковых газопроводов и восемь газоперекачивающих станций. По его словам, это должно полностью обеспечить энергетические потребности полуострова.

Строительство магистрального газопровода Кубань – Крым якобы было завершено раньше планируемого срока. По заявлению российской стороны, газопровод в состоянии обеспечить прокачку 2,1 млрд кубометров газа, а при повышении давления – до 4 млрд кубометров ежегодно.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».