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Порошенко призвал страны Персидского залива более активно защищать права крымских татар

Президент Украины Петр Порошенко призвал Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива более активно защищать права крымских татар в аннексированном Россией Крыму.

Об этом он сказал во время встречи з генсеком Совета государств Персидского залива Абдулатифом бин Рашидомом Аз-Заяни, информирует пресс-служба Порошенко.

Глава украинского государства во время встречи «представил лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева».

В Совет стран сотрудничества арабских государств Персидского залива входят Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар и Оман.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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