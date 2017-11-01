Во Франции спустя два года перестало действовать чрезвычайное положение

Во Франции в среду перестал действовать режим чрезвычайного положения, введенный после серии терактов в Париже в 2015 году. При этом расширенные полномочия полиции и спецслужб сохранятся за счет нового законодательства о противодействии экстремизму.

Закон уже подписал президент Эммануэль Макрон. Новые правила, кроме прочего, позволят закрывать мечети и другие религиозные учреждения, если есть доказательства, что в них распространяли призывы к терактам. Закон будет действовать в течение двух лет.

Чрезвычайное положение ввели в ноябре 2015 года. В рамках особого режима французская полиция могла проводить обыски без ордеров и помещать подозреваемых под домашний арест.

За два года действия режим чрезвычайной ситуации продлевали шесть раз. За это время полиция провела почти 4,5 тысячи обысков, было издано более 150 указов о запрете публичных собраний. Полиция свыше шестисот раз запрещала отдельным лицам выходить на митинги. Правозащитники неоднократно обвиняли власти Франции в злоупотреблении режимом.

В результате серии скоординированных нападений и взрывов 13 ноября 2015 года в Париже погибли не менее 130 человек, еще около 350 получили ранения. Первое нападение произошло в пригороде Парижа – три смертника привели в действие взрывные устройства у заполненного людьми стадиона «Стад де Франс». Через несколько минут террористы расстреляли посетителей двух кафе в соседнем округе Парижа. Позднее произошел взрыв в еще одном парижском кафе.

Последней целью экстремистов стал концертный зал «Батаклан», где посетители были взяты в заложники. Штурм клуба длился несколько часов. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».