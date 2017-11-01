Россия: Навальный собирается подать в суд на Владимира Путина

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный намерен подать в суд на президента России Владимира Путина и его администрацию. Оппозиционер считает, что власти российских городов запрещают ему встречаться с избирателями по указанию Кремля.

У себя в блоге Навальный подчеркивает, что администрации российских городов все чаще отказываются согласовывать акции. По мнению оппозиционера, Кремль обеспокоен тем, что на состоявшиеся мероприятия пришло много сторонников оппозиционера.

Алексей Навальный настаивает, что отказывая в проведении встреч с избирателями, «администрации 40-50 крупнейших городов России еженедельно прямо и грубо нарушают закон». Оппозиционер добавил, что акции и впредь будут проводиться, но в ином формате – на частной земле и в частных помещениях.

Навальный намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Российские власти считают, что оппозиционер не имеет права баллотироваться из-за судимости по делу «Кировлеса». Несмотря на это, политик продолжает предвыборную кампанию.

Штабы Навального открыты в 80 городах России, в настоящее время оппозиционер проводит агитационный тур по регионам страны. Во многих городах власти отказываются согласовывать митинги-встречи с политиком. Навальный считает, что это свидетельствует об эффективности его кампании и страхе Кремля.