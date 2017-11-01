Госдеп США: энергетические санкции против России продолжатся до полной деоккупации Крыма

В Госдепартаменте США сообщили, что обновленные энергетические санкции против России будут продолжаться, пока не покинет территорию незаконно аннексированного украинского Крыма и не выполнит Минские соглашения.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

«Мы продолжаем призывать Россию выполнить свои обязательства по Минским соглашениями, оставить Крымский полуостров и прекратить незаконное кибервмешательство. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами для реализации этих санкций, чтобы заставить платить российское правительство и избежать непредвиденных негативных последствий для других», – говорится в заявлении.

Министерство финансов США объявило о новых санкциях против нефтедобывающего сектора России за ее действия против Украины, наложенные в соответствии с санкционным законом, принятым ранее в этом году.

Речь идет о новых ограничениях на прямое или косвенное предоставление, экспорт или реэкспорт товаров, услуг (кроме финансовых) или технологий для определенных видов деятельности в отношении физических или юридических лиц, которые уже находятся под санкциями, их имущества или имущественных интересов, если они действуют в энергетическом секторе России, а именно в области добычи нефти.

29 сентября США также сообщили о дальнейшем усилении санкций против энергетического и банковского секторов экономики России в соответствии с этим законом. Тогда речь шла об ограничениях, которые начнут действовать с 28 ноября, на условия финансирования российских компаний, находящихся под санкциями со стороны американских юридических или физических лиц, а также с территории США. Для таких российских компаний с энергетического сектора срок, на который им могут быть предоставлены кредиты, сократится до 60 дней с нынешних 90, а для подсанкционных компаний из финансового сектора – до 14 дней с нынешних 30.

США, как и другие страны «Группы семи» и еще некоторые государства, а также ЕС, скоординировано ввели после начала агрессии России против Украины – сначала в Крыму, потом на части Донбасса – по несколько пакетов санкций, в частности, физических и юридических лиц России и оккупированного Крыма, донбасских и крымских сепаратистов и представителей прежней украинской власти. Некоторые санкции касаются также целых нескольких отраслей российской экономики.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».