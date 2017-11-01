В Крыму ожидается сильный снег и гололедица

В горах Крыма в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 1 ноября ожидается очень сильный снег, на дорогах гололедица. Такие данные приводит российское управление МЧС России по Крыму со ссылкой на Гидрометцентр полуострова.

В ведомстве просят соблюдать правила безопасности при нахождении в горах, а также во время гололедицы на дорогах.

В аннексированном Крыму на Ангарском перевале 31 октября выпал первый снег. Ранее утром движение по трассе Симферополь-Ялта, на участке возле перевала, было парализовано.

Крымские спасатели отчитались, что следят за участками автодорог, где могут образоваться снежные заносы.

Перед этим в МЧС соседней России предупредили, что в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды: местами сильные осадки с грозами, в горах – метель и налипание мокрого снега.