Украинцы стали больше ездить в Россию – Госпогранслужба Украины

По сравнению с прошлым годом украинцы стали больше ездить в Россию. Об свидетельствует статистика Госпогранслужбы Украины.

«Если за 2016 более 4,1 миллиона граждан с паспортами Украины пересекли границу в Российскую Федерацию, то за девять месяцев этого года таких пересечений было уже 5,7 миллиона», – рассказал в эфире Радіо Свобода спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его данным, также увеличилось и количество россиян, посещающих Украину.

«За весь 2016 год границу на въезд в Украину пересекло 1,5 миллиона граждан с паспортами Российской Федерации. За неполный год, за девять месяцев этого года таких граждан 1,4 миллиона», – сообщил Слободян.

1 ноября Государственная пограничная служба Украины усилила контроль в пунктах пропуска на госгранице, прежде всего на украинском-российском участке.

«Мы будем обращать особое внимание на граждан Российской Федерации в первую очередь, которые едут через пункты пропуска на российско-украинской границе», – сказал спикер Госпогранслужбы Украины.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что в Украине будут усилены антитеррористический и контрразведывательный режим. В СНБО объяснили, что такой шаг связан с нападениями, которые произошли в последнее время