Нацполиция Украины перекрыла канал поставки наркотиков в Крым

Следователи главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе совместно с сотрудниками отдела противодействия наркопреступности в Одесской области и прокуратуры АРК во время проведения обыска в доме жителя Одессы обнаружили наркотические средства. По данным Нацполиции Украины в АРК, наркотики планировали сбывать на территории аннексированного Россией Крыма.

Следователи изъяли крупную партию измельченного наркотического вещества растительного происхождения общим весом около 4 кг и зеленые кусты марихуаны.

Досудебное расследование проходит по ст. 307 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

В открытых источниках не сообщается о позиции подозреваемого.

В конце сентября Главное управление Нацполиции АРК сообщало о подозрении жителю Одессы, который, по версии следствия, перевозил наркотики на материковую часть Украины с территории аннексированного Крыма.