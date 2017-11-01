«Севастопольэнерго» опубликовало график отключений света на ноябрь

Предприятие «Севастопольэнерго» опубликовало график отключений света в городе на ноябрь. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства Севастополя.

Ознакомиться с графиком можно на сайте ведомства.

В середине октября предприятие «Крымэнерго» опубликовало график плановых отключений электричества на полуострове на ноябрь.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок, привезенных из соседней России и по энергомосту из российской Кубани.