В Крыму сообщают о перебоях с мобильным интернетом

Абоненты компании «К-Телеком» (оператор связи Win-mobile) испытывают перебои с мобильным интернетом из-за аварии на магистральной волоконно-оптической линии передач в районе Феодосии. Об этом 1 ноября сообщает издание Крыминформ со ссылкой на руководителя компании Владимира Зайцева.

«Есть проблемы с мобильным интернетом из-за аварии на магистральном кабеле у нашего провайдера. Голосовая связь работает без перебоев», – сообщил Зайцев.

Об ограничении доступа к интернету и возможном ухудшении качества мобильной связи сообщил и другой крымский оператор – «Крымтелеком».

«В связи с возникновением аварийной ситуации в районе посёлка Коктебель для абонентов мобильной связи будет ограничен доступ к сети интернет, а также возможно ухудшение качества мобильной связи», – говорится в сообщении на сайте оператора.

В Крыму после аннексии с 2014 года работает под брендом WinMobile оператор «К-Телеком», в 2016 году на полуострове запустили «Крымтелеком». В Севастополе начал функционировать «Севмобайл». Жители полуострова периодически жалуются на нестабильную связь.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».