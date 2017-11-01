В Верховной Раде зарегистрировали два постановления об отстранении главы МВД Украины Авакова

В Верховной Раде зарегистрировали два проекта постановления об отстранении Арсена Авакова от выполнения полномочий министра внутренних дел Украины.

Автором проекта постановления № 7250 «Об отстранении Арсена Авакова от выполнения полномочий Министра внутренних дел Украины» является народный депутат Юрий Левченко.

Автор другого проекта постановления (№ 7252) депутат Сергей Каплин предлагает отстранить Авакова на время расследования дела о закупке рюкзаков МВД.

Ранее народный депутат Юрий Левченко заявлял, что в Верховной Раде отказываются регистрировать проект постановления об отстранении Арсена Авакова.

Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр является фигурантом производства по закупке МВД рюкзаков по завышенным ценам. Александр Аваков считает это дело политически мотивированным.

Суд 1 ноября избирает подозреваемому Александру Авакову меру пресечения, прокуратура просит арестовать его 60 дней с возможностью внесения залога 5 млн гривен.

НАБУ 31 октября провело обыски в рамках расследования возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел для бойцов в зоне АТО, в результате ряда обысков по подозрению в растрате более 14 млн гривен задержали троих человек, в том числе сына министра внутренних дел Украины Александра Авакова и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.

Министерство внутренних дел Украины назвало «политическими, а не юридически обоснованными» действия НАБУ 31 октября. В МВД еще раз заявили, что процедура закупки рюкзаков была осуществлена в соответствии с законом.