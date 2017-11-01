Сотрудники российского управление ФСБ по Севастополю вручили активисту Игорю Мовенко постановление о привлечении в качестве обвиняемого за публичные призывы к экстремисткой деятельности. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

По этой статье (ч. 2 ст. 280 УК России) крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Игоря Мовенко 16 декабря 2016 года задержали и увезли в управление ФСБ в Севастополе.

В сети YouTube 9 сентября появилось видео, снятое на месте происшествия женой потерпевшего. По ее словам, Игоря Мовенко избил мужчина из-за символики украинского батальона «Азов», наклеенной на велосипед крымчанина.

Врачи диагностировали у Игоря Мовенко открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузию глазного яблока и другие травмы.

В подконтрольном Кремлю Гагаринском районном суде Севастополя состоялось заседание, на котором Игоря Мовенко оштрафовали на две тысячи рублей.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.