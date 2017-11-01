Экс-лидер Каталонии отказался приехать в Испанию на допрос

Отстраненный от должности президента Каталонии Карлес Пучдемон, который сейчас находится в Бельгии, не вернется в Испанию по вызову в суд на допрос, сообщил его адвокат Паул Бекарт.

Пучдемон будет оставать в Бельгии и посмотрит на то, как будет развиваться ситуация в Испании, прежде чем возвращаться, поскольку сейчас ему грозит «высокая опасность» задержания там, заявил Бекарт.

Пока же, сказал адвокат, Испания могла бы допросить его клиента дистанционно из Бельгии.

31 октября в Испании Национальный суд, специальный судебный орган, рассматривающий, в частности, дела особо серьезных преступлений, выдал повестки на имена Карлеса Пучдемона и еще 13 членов его власти, так же отстраненных от должностей, на допросы. Суд в Мадриде начинает рассматривать обвинения против бывших региональных чиновников в мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате государственных или общественных средств в связи с их действиями вокруг референдума о независимости Каталонии и дальнейшего самовольного провозглашения этой независимости.

Сам Карлес Пучдемон от 30 октября находится в столице Бельгии Брюсселе, где также работает подавляющее большинство учреждений Европейского союза. Там он, в частности, 31 октября заявил, что согласился с проведением внеочередных выборов в Каталонии 21 декабря, и не будет обращаться за политическим убежищем в Бельгию, законодательство которой не исключает такой возможности и для граждан стран ЕС.

В Барселоне ссылались на результаты устроенного 1 октября референдума в регионе, который так же был признан незаконным в Мадриде и состоялся вопреки запрету. За независимость Каталонии было более 90 процентов его участников, но явка составила лишь 43 процента – противники независимости в основном бойкотировали референдум как незаконный. При этом заявлений власти Каталонии о независимости не поддержала ни одна страна мира или международная организация, зато в мире широко высказались в поддержку целостности и единства Испании.