Поклонская о резолюции ООН по Крыму: очередной абсурд украинских властей

Экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская считает, что проект резолюции, которую украинская сторона внесла на рассмотрение Генассамблеии ООН, абурдный. По ее мнению, на аннексированном полуострове соблюдают права человека.

«Украинские дипломаты не прекращают удивлять своей «остроумностью», изложенной в очередном абсурдном проекте резолюции о «нарушениях прав человека» в Крыму... Поддерживаю Вашу озабоченность по обеспечению обучения в школах на родном языке национальных меньшинств. Только вот требование не по адресу. В процветающем Крыму на конституционном уровне обеспечено соблюдение этого права», – написала Поклонская.

Накануне министр иностранных дел Украины сообщил, что 31 октября Киев представила проект резолюции Совета безопасности ООН по нарушению прав человека в аннексированном Крыму.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».