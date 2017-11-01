В Севастополе молния попала в троллейбус с пассажирами

В Севастополе в троллейбус, следовавший по маршруту № 7, ударила молния. Обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе «Севэлектроавтотранс».

«В троллейбус, ехавший по маршруту № 7, ударила молния, произошел пожар. Водитель сработал грамотно и четко по инструкции: высадил пассажиров, а затем своими силами потушил огонь», – говорится в сообщении.

На предприятии уточнили, что пожар произошел в двух местах: на крыше, где находятся токоприемники, и в салоне, где расположено электрооборудование.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время машина находится в ремонте.