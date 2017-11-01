Порошенко: Украина и Саудовская Аравия договорились об упрощении визового режима

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о достижении договоренностей по упрощению визового режима с Саудовской Аравией.

«Я с удивлением узнал, что визы в Саудовскую Аравию являются самыми дорогими среди всех стран мира для украинцев и, соответственно, визы в Украину – самыми дорогими для саудитов», – сказал Порошенко по итогам официального визита в Саудовскую Аравию, сообщает пресс-служба президента.

По словам президента, на встрече с королем Саудовской Аравии они договорились о снижении размера платы за визы и «движении в направлении облегчения контактов между людьми, упрощении сотрудничества на уровне бизнеса и предпринимателей, а также активизации туристических поездок».

Как сказал Порошенко, это также будет способствовать религиозному обмену. Президент отметил, что в Украине проживают около двух миллионов мусульман, и они смогут совершить паломничество – хадж в Саудовскую Аравию. «Мы договорились о том, что максимально упростим процедуры хаджа», – сообщил он.

31 октября – 1 ноября президент Украины находится с официальным визитом в Саудовской Аравии, а 1-2 ноября едет с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты.