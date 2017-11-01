Несколько улиц Симферополя останутся без света 2 ноября – администрация города

На шести улицах Симферополя 2 ноября будет отстуствовать электроснабжения из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города со ссылкой на предприятие «Крымэнерго».

«С 08:30 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам: пер. Бакуна, 2-12, 1-15; ул. Куйбышева, 62-96, 60/24; ул. Обшественная, 48-58, 47-63; пер. Огородный, 2-12, 1-15; ул. Стрелковая, 24-26; ул. Чонгарская, 34-48, 49-55», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее предприятие «Крымэнерго» сообщило, что 31 октября «произошло технологическое нарушение» на двух высоковольтных линиях: «Перевальное – Алушта» и «Алушта – Лучистое», осуществляющих частичное электроснабжение Южного берега Крыма.

Правоохранительные органы в Крыму сообщили, что рассматривают все версии случившегося.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок, привезенных из соседней России, и по энергомосту из российской Кубани.