Суд в Крыму уменьшил штрафы свидетелям бахчисарайских обысков

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 1 ноября уменьшил штрафы свидетелям обысков в Бахчисарае, которых обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Об этом Крым.Реалии сообщил корреспондент Радио Свобода.

Судья Сергей Яковлев, рассмотрев апелляционные жалобы стороны защиты, уменьшил штрафы Асану Исмаилову с 20 тысяч рублей до десяти, а Эрнесту Ибраимову и Эскендеру Люманову с 15 тысяч рублей до десяти.

Доводы защиты о том, что мирное собрание граждан без лозунгов, плакатов и политических требований не подпадает под действие российского законодательства, регулирующего массовые мероприятия, суд проигнорировал.

Ранее Верховный суд Крыма подтвердил штрафы для Рудема Ниджиева, Ильнура Асанова и Сулеймана Аметова. Рассмотрение апелляционныех жалоб еще троих свидетелей обысков и арестов а Бахчисарае состоится 7 ноября.

Сотрудники российской ФСБ провели 11 октября в Бахчисарае операцию в результате которой были задержаны шесть крымских татар, обвиняемых в участии в организации «Хизб ут-Тахрир». Кроме того, были задержаны девять свидетелей проведения обысков и арестов. Все они были оштрафованы.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».