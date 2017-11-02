В Крым не пропустили более 150 кг продуктов – Россельхознадзор

Подконтрольные Кремлю инспекторы Россельхознадзора за минувшую неделю не пропустили в Крым 164 кг различных товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В частности, в сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 16,4 кг свинины, 40,3 кг сала, 10,5 кг говядины, 24,9 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 32,4 кг мяса птицы, 2,6 кг молока и молочной продукции, 11,5 кг рыбной продукции и морепродуктов, 26 кг продукции пчеловодства и мёда, 88 яиц. Кроме того, в Крым пытались ввезти 1 собаку без ветеринарных сопроводительных документов», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что продукцию возвратили на территорию материковой Украины.

По информации Россельхознадзора, с начала текущего года специалисты вернули на материковую Украину 4408 партий запрещенных к ввозу товаров.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.