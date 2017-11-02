Отчет о работе ялтинской полиции от нового начальника раскритиковали депутаты горсовета

На очередной сессии подконтрольного Кремлю Ялтинского городского совета депутаты заслушали отчет о результатах оперативно-служебной деятельности управления МВД России по Ялте за первое полугодие текущего года. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По его информации, у депутатов возникли многочисленные вопросы к новому начальнику, полковнику Алексею Галабурде, однако ответы их не удовлетворили. Тем не менее, отчет приняли большинством голосов.

В частности, депутат Алексей Яковенко интересовался, сколько уголовных дел заведено по фактам нарушения законодательства по незаконному строительству, а также задавал вопросы по поводу борьбы с наркотиками.

Галабурда отметил, что он представляет отчет за первое полугодие и его результаты, в основном, были достигнуты при предыдущем руководителе.

«Если у нас в городе начальники полиции будут меняться, как и раньше, с периодичностью в три месяца, мы никогда не услышим реальной картины о работе полиции Ялты», – высказался Яковенко.

Тем не менее, председатель ялтинского городского совета Роман Деркач поддержал руководителя ялтинской полиции и отметил, что в начале 2018 года на сессии городского совета депутатам будет представлен подробный и объективный доклад о работе ялтинской полиции уже с нынешним руководителем. Отчет за первое полугодие 2017 года депутаты приняли большинством голосов.

22 августа министр внутренних дел по Республике Крым Сергей Абисов представил личному составу временно исполняющего обязанности начальника управления МВД России по Ялте полковника полиции Алексея Галабурду. Ранее Алексей Галабурда возглавлял отдел МВД России по Кировскому району. На новую должность он был назначен вместо Дмитрия Вербицкого.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».