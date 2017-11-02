Футбол: донецкий «Шахтер» победил «Фейеноорд» в матче Лиги чемпионов со счетом 3:1

Футбольный клуб «Шахтер» из Донецка в матче групповой стадии турнира УЕФА «Лига чемпионов» победил «Фейеноорд» из Роттердама в Нидерландах со счетом 3:1.

В домашнем для украинской команды матче, который из-за оккупации Донецка состоялся в Харькове, счет открыли голландцы – мяч забил на 12-й минуте нападающий Николай Йоргенсен.

На 14-й минуте счет сравнял нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра, на 17-й команду вывел вперед гол полузащитника Марлоса, как коротко называют Марлоса Ромеро Бонфина. Он во втором тайме, на 68-й минуте, забил последний гол матча.

Таким образом, сейчас, после четырех игр, «Шахтер» в своей группе F на втором месте с 9 очками. Первое место с 12 баллами занимает клуб «Манчестер Сити» из одноименного английского города.

«Шахтер» – единственный представитель Украины в этом турнире.