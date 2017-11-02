В Севастопольской бухте возобновилось движение паромов и пассажирских катеров

Утром в четверг, 2 ноября, после трехдневного перерыва в Севастополе возобновилось движение паромов и пассажирских катеров через главную бухту по направлениям «Центр – Северная» и «Артбухта – Радиогорка».

Об этом сообщает государственное предприятие «Севастопольский морской порт» на своем сайте. Сообщение об открытии катерного рейда через главную бухту города появилось около 08:30 по местному времени, до этого висело сообщение о закрытии рейда.

Как сообщали Крым.Реалии, движение паромов и пассажирских катеров через Севастопольскую бухту было перекрыто 30 октября из-за непогоды и шторма.

В течение трех дней жители Северной стороны Севастополя ездили в центр города на автобусах вокруг Северной бухты Севастополя, оплачивая проезд по пригородным тарифам (примерно 70 рублей за одну поездку), что вызывало нарекания со стороны местных жителей.

При этом местные российские власти отказываются дотировать автобусный маршрут вокруг бухты.