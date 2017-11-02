Российский политик Явлинский запустил сайт, посвященный «проблеме Крыма»

Председатель Политического комитета российской политической партии «Яблоко» и кандидат в президенты России от этой партии Григорий Явлинский запустил сайт, посвященный «проблеме Крыма».

Об этом сообщает пресс-служба «Яблока» в циркулярной рассылке партийных новостей по электронной почте.

Крымский сайт Явлинского расположен на под-домене его персонального сайта и включает видео-материалы и ряд текстовых документов, посвященных проблеме Крыма.

На своем сайте лидер партии «Яблоко» заявляет, что «мир не признает Крым российским» и что «нам (России – КР) надо искать выход из тупика».

При этом он пишет следующее: «Если кто-то думает что проблема Крыма рассосется сама собой, то он ошибается. Не рассосется. Придется договариваться. Опыт показывает, что санкции в таких случаях не снимают, а это значит, что эти меры воздействия и дальше будут изнурять и без того слабую российскую экономику».

На своем сайте Явлинский публикует видео-запись интервью президента России Владимира Путина немецкому каналу ARD В 2008 году, в котором тот признает Крым территорией Украины.

В этом отношении лидер «Яблока» заявляет, что сегодня Путин пытается решить «проблему Крыма», ведя боевые действия в Сирии, однако «мир не признает Крым российским».

Явлинский также напоминает, что в связи с аннексией Крыма у жителей полуострова возникли множество проблем, связанных с паспортами, дипломами и иными документами.

Политик высказывается в пользу проведения в Крыму «законного и легитимного референдума, полностью соответствующего международно-правовым нормам, согласованного с Киевом, Москвой, ЕС, ОБСЕ и ООН».

В своей политической программе партия «Яблоко» заявляет, что «Крым принадлежит Украине, его аннексия незаконна и должна быть отменена».

Выходец из Украины Григорий Явлинский является учредителем российской политической партии «Яблоко» и председателем ее Федерального политического комитета. В феврале 2016 года съезд «Яблока» избрал Явлинского кандидатом в президенты России на выборах 2018 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».