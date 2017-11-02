Путин поддержал ядерную сделку с Ираном и приветствовал сотрудничество с Тегераном в Сирии

Президент России Владимир Путин во время официального визита в Тегеран 1 ноября поддержал заключенную в 2015 году ядерную сделку с Ираном и приветствовал сотрудничество с этой страной в отношении сирийского конфликта.

Путин принял участие в трехсторонних переговорах между Азербайджаном, Ираном и Россией, основное внимание было сосредоточено на улучшении транспортных связей и торгово-энергетического сотрудничества между тремя прикаспийскими государствами.

Однако тема ядерной сделки и гражданской войны в Сирии также была в центре внимания, поскольку Путин встретился с президентом Ирана Хасаном Роугани и верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, мнение которого имеет решающее значение для всех государственных вопросов.

Россия является одной из стран, подписавших важное ядерное соглашение, согласно которому Тегеран согласился сократить свою атомную программу в обмен на сокращение санкций. Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал, что Соединенные Штаты выйдут из этой сделки, поскольку, по его мнению, Тегеран нарушает «дух» договоренностей.

Все остальные участники сделки – Евросоюз, Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия – призвали Трампа избежать такого шага. Путин также сказал Хаменеи, что Москва выступает против «любых односторонних изменений» ядерных договоренностей. Путин также оценил сотрудничество с Ираном в Сирии как «очень продуктивное», говоря, что Москва и Тегеран «умеют координировать позиции по сирийскому вопросу».