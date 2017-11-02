Суд избрал личное обязательство как меру пресечения третьему фигуранту «дела рюкзаков»

Соломенский районный суд Киева избрал личное обязательство в качестве меры пресечения для всех трех фигурантов так называемого «дела рюкзаков». Позже других суд вечером 1 ноября определил меру пресечения харьковчанину Владимиру Литвину, который в 2014 году был руководителем компании Turboseo.

Ранее суд избрал личное обязательство в качестве меры пресечения Сергею Чеботарю, который во время тех событий был заместителем министра внутренних дел.

Как и сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр, который тоже является подозреваемым по этому делу, Сергей Чеботарь должен сдать загранпаспорта и взять на себя ряд обязательств.

Прокуратура просила суд применить в отношении подозреваемых арест с возможностью внесения залога. В специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляли, что общая сумма залога трем подозреваемым в деле должна составить 14 миллионов гривен, растрату которых им инкриминируют: 5 миллионов для Александра Авакова, еще 5 для Сергея Чеботаря и 4 миллиона для еще одного подозреваемого, связанного с фирмой – победителя тогдашнего тендера на поставку рюкзаков.

Национальное антикоррупционное бюро Украины 31 октября провело обыски в рамках расследования возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел для бойцов в зоне АТО, в результате ряда обысков по подозрению в растрате более 14 миллионов гривен задержали трех человек: бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря, представителя фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков и еще одно «частное лицо», как назвали сына министра внутренних дел Украины Александра Авакова. По данным НАБУ, в 2015 году эти лица были причастны к закупке за счет Министерства внутренних дел рюкзаков по цене, существенно выше среднерыночной. По данным предварительного расследования, товар не был поставлен вовремя и к тому же не отвечал требованиям, установленным МВД, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 14 миллионов гривен.

Александр Аваков назвал это дело политическим. Так же и Министерство внутренних дел Украины, к которому Александр Аваков формально не имеет отношения, назвало «политическими, а не юридически обоснованными» действия НАБУ, а министр Арсен Аваков заявил, что его сын не причастен к растрате бюджетных средств.