Минздрав Крыма: в этом году обеспеченность врачами на полуострове снизилась

По информации подконтрольного Кремлю Министерства здравоохранения Крыма, на аннексированном полуострове в 2017 году снижается показатель обеспеченности населения врачами.

Об этом сообщил 2 ноября Крым.Реалии координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, обладающий ответом ведомства на свой информационный запрос по данному вопросу.

«По состоянию на 01.01.2017 года показатель обеспеченности населения республики врачами составлял 37,6 на 10 тысяч населения (при норме в 38,4), а с учетом уточненных в настоящее время Крымстатом демографических данных, показатель на 01.09.2017 года снизился до 37,4 на 10 тысяч человек», – говорится в ответе ведомства.

Ранее подконтрольный Кремлю министр здравоохранения Крыма Александр Голенко сообщал, что дефицит специалистов в учреждениях здравоохранения аннексированного Крыма на составляет 900 человек.

Российский глава Минздрава пообещал, что в 2018 году привлекут 55 специалистов для работы в сельских регионах Крыма по программе «Земский доктор».

Из-за низкой оплаты труда в аннексированном Крыму остро ощущается дефицит медицинских кадров. Весной 2017 года медики в Керчи неоднократно жаловались на низкие зарплаты, отмену выплат, отсутствие инвентаря и ремонта в медучреждениях.

Подконтрольный Кремлю Керченский городской суд по требованию российской прокуратуры города признал незаконным приказ главврача городской больницы № 2 о приостановлении медикам выплат за квалификационную категорию и обязал руководство медучреждения возобновить эти выплаты.

В начале февраля 2017 года в Крыму сообщили об острой нехватке кадров. Подконтрольный Кремлю директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин оценил неукомплектованность кадрового состава «скорой помощи» в одну тысячу человек.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».