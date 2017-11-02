Чубаров: «В Крыму в автокатастрофе погибли двое наших соотечественников»

В аннексированном Крыму в автокатастрофе погибли делегат Курултая крымскотатарского народа Сервер Меннанов и спортсмен Руслан Усманов, сообщил в Фейсбуке глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«В Крыму в автокатастрофе погибли Сервер Меннанов и Руслан Усманов. От имени Меджлиса крымскотатарского народа и себя лично выражаю искреннее соболезнование родным и близким делегата Курултая крымскотатарского народа Сервера Меннанова и Руслана Усманова, спортсмена – тренера», – написал Чубаров.

В результате ДТП с автобусом в аннексированном Крыму 29 сентября пострадали 18 человек.

Водитель автобуса Neoplan днем 29 сентября не справился с управлением, машина опрокинулась и перевернулась на крышу в 10 километрах от Керчи со стороны Ленинского района Крыма.

Автобус перевозил более чем 40 человек, которые задержались на Керченской переправе в очереди на паром.