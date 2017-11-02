Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о безвизовом режиме

Украина и Объединенные Арабские Эмираты заключили соглашения о безвизовом режиме поездок между двумя странами. Таков один из результатов переговоров президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Эмирата Дубай шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума, сообщает 2 ноября пресс-служба главы украинского государства.

«Это хорошая новость для украинских туристов. Только в прошлом году ОАЭ посетили более 112 тысяч украинцев», – указывает официальный сайт президента Украины.

Украина и ОАЭ также подписали документы о сотрудничестве в сфере культуры и исследования космического пространства.