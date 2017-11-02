Прокуратура АРК подозревает сотрудника ФСБ России в похищении и пытках Рената Параламова

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении в причастности к похищению и пыткам крымчанина Рената Параламова бывшему сотруднику Службы безопасности Украины, перешедшему после аннексии Крыма в ФСБ России. Об этом сообщила 2 ноября на пресс-конференции в Киеве прокурор отдела надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и предотвращения коррупции прокуратуры АРК Юлия Усенко.

«Следствием установлено достаточно доказательств причастности бывшего сотрудника СБУ, который служит в ФСБ России, к незаконному обыску жилья, похищению гражданина Украины Рената Параламова, его пыткам и принуждению к даче показаний», – сообщила Усенко.

Прокурор не назвала имени подозреваемого. Усенко уточнила, что прокуратура АРК готовит объявление подозреваемого сотрудника ФСБ в розыск.

«Прокуратура АР Крым ведет досудебное расследование по части 2 статьи 127 (пытки), 146 (незаконное лишение свободы), и первой части статьи 162 (незаконное проникновение в жилье) Уголовного кодекса Украины», – сказала Усенко.

Кроме этого, сотрудники прокуратуры АРК установили еще два лица, причастные к указанным правонарушениям. Во время пресс-конференции были продемонстрированы фотороботы подозреваемых, но не названы имена.

«На данный момент прокуратура принимает участие в мероприятиях по распространению фотороботов в Крыму, на территории Украины и за ее пределами, чтобы виновные скорее нашлись», – подчеркнула Усенко.

Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский, в доме крымчанина Рената Параламова, прошел обыск, который силовики назвали «обследованием и следственными действиями». Адвокат предположил, что «осмотр» может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.

Параламов вышел на связь с родственниками днем 14 сентября. Его обнаружили на автовокзале Симферополя. Позднее Параламов рассказал, что «неизвестные пытали его, надевали на голову мешок, давали разряды оголенными проводами».

Адвокат Эмиль Курбединов, который вместе с родственниками Параламова 15 сентября находился в управлении ФСБ России по Крыму, сообщил, что они опознали одного из участников похищения Рената Параламова среди посетителей крымского управления ФСБ России.

Официальных комментариев российских силовых структур по этому поводу не было.