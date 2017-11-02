Президент РСЕ/РС призвал освободить крымского журналиста Николая Семену

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Томас Кент 2 ноября, в Международный день прекращения безнаказанности

за преступления против журналистов, выступил с заявлением, в котором призвал освободить осужденного в аннексированном Крыму журналиста Николая Семену.

«Мы призываем уважать международные стандарты и обязательства, чтобы журналисты во всем мире могли заниматься своей работой в безопасности, под защитой закона. Они предоставляют новости и информацию людям, которые нуждаются в этом больше всего», – сказал он.

Томас Кент напомнил имена журналистов Радио Свобода и членов их семей, которые оказались в тюрьме или под угрозой. В их числе: Николай Семена, Станислав Асеев, Сапармамед Непескулиев, Солтан Ачилова и Азиз Юсупов.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается по решению ООН 2 ноября. Дату избрали в память о двух французских журналистах, убитых в Мали 2 ноября 2013 года.

По данным Комитета по защите журналистов, Россия в 2017 году заняла 9-е место в глобальном индексе безнаказанности. Возглавляют этот список Сомали и Сирия.

По данным экспертов, за последние десять лет в России убили 9 журналистов. Преступники и заказчики до сих пор не найдены.

Автор Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

Железнодорожный районный суд Симферополя 22 сентября назначил Николаю Семене наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

Николай Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное выражение мнения».