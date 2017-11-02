Новый вариант резолюции ООН по Крыму рассматривает Россию как оккупанта – Ташева

Одним из главных достижений обновленного варианта резолюции ООН по Крыму следует считать закрепленный в документе юридический статус России как оккупанта на полуострове, считает координатор общественной инициативы «КрымSOS» Тамила Ташева. Такое мнение она высказала в эфире Радио Крым.Реалии.

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«В документе зафиксирован тот факт, что между Россией и Украиной идет вооруженный конфликт. Это очень важно, поскольку Москва до сих пор утверждает, будто бы в Украине идет внутренний конфликт. Кроме того, в резолюции теперь четко обозначено, что у России нет юрисдикции в Крыму, а только право государства-оккупанта обеспечить жизнедеятельность людей, не внося свои правила. Поэтому все решения, которые там принимаются, в том числе относительно политзаключенных, являются ничтожными», – отметила правозащитница.

Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН, который занимается социальными, гуманитарными и культурными вопросами, обновленную резолюцию по правам человека в Крыму. Об этом сообщил постоянный пресс-секретарь представительства Украины при ООН Олег Николенко.

В новом документе среди прочего содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках.