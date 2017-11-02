Нацбанк вправе лишить банки Украины лицензии за операции с рублями с изображением Крыма

За операции с российскими рублями, на которых изображены объекты аннексированного Россией Крыма, Национальный банк Украины вправе применить к финансовым учреждениям и ОАО «Укрпошта» меры, предусмотренные пунктом 41.6 статьи 41 Закона Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине». Меры к нарушителям распространяются вплоть до лишения лицензий, об этом Нацбанк сообщил в ответе на запрос Крым.Реалии.

«Национальный банк Украины адекватно совершенному нарушению имеет право применить к банкам меры воздействия, предусмотренные частью первой статьи 73 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»… В случае выявления систематического нарушения, Национальный банк Украины имеет право отозвать предоставленную этим лицам генеральную лицензию на осуществление валютных операций», – сказано в документе.

Национальный банк Украины (НБУ) запретил украинским финансовым учреждениям осуществлять кассовые и валютно-обменные операции с банкнотами и монетами Центрального банка России с изображением украинских территорий, оккупированных и аннексированных Россией.

Центробанк соседней России 12 октября ввел в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей с изображением видов Севастополя.

На банкноте номиналом 200 рублей, основной цвет которой – зеленый, размещены символы Севастополя. На лицевой стороне – изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический.

В феврале 2017 года совет директоров Банка России постановил разместить символы Севастополя на банкноте номиналом в 200 рублей. Такое решение было принято по итогам конкурса, в ходе которого опросили 6 тысяч человек из России и аннексированного Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».