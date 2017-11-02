Студенты «Крымского федерального университета» пожаловались на невыплату стипендий за два месяца

Студенты «Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского» («КФУ») пожаловались в соцсетях на невыплату стипендий за сентябрь-октябрь. По информации активистов, без положенных выплат остались студенты, в основном, первого курса большее чем шести факультетов университета.

«Ситуация прояснилась, вчера было собрание с ректором и он пообещал, что все будет выплачено до 15 ноября», – сообщил Крым.Реалии 2 ноября студент-активист «КФУ» Василий Райхерт.

В начале 2015 года российское правительство Крыма распорядилось создать на полуострове «федеральный университет», куда вошли несколько вузов, в том числе и ликвидированный Таврический национальный университет имени Вернадского, Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского, и несколько других научных организаций. В структуру «Крымского федерального университета» входят около 13 образовательных и научных организаций.

На материковой части Украины с 2016 года работает Таврический национальный университет (ТНУ) имени Вернадского, который переехал из аннексированного Крыма. Ректором университета стал Владимир Казарин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».