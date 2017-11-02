Россия: Кадыров и Поклонская призвали похоронить Ленина

Глава российского региона Чечни Рамзан Кадыров призвал похоронить тело Владимира Ленина.

«Хватит пялиться на труп», – написал чеченский лидер в своем Телеграмм-канале. По его словам, «неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком». Так Кадыров прокомментировал слова председателя Совета федерации России Валентины Матвиенко о возможном референдуме по захоронению Ленина.

Заявление председателя Чечни поддержала депутат Госдумы России Наталья Поклонская.

«Тоже считаю, что смотреть на труп в центре столицы – это по меньшей мере негуманно», – написала депутат в Facebook.

Ранее с предложениями похоронить тело Ленина неоднократно выступали представители российской оппозиции. Одной из последних с таким заявлением выступила Ксения Собчак, которая намерена участвовать в президентских выборах в 2018 году. То, что на главной площади России лежит тело человека, телеведущая назвала проявлением «средневекового уклада жизни в стране».

Президент России Владимир Путин в 2016 году выступал против захоронения Ленина. Он призвал «подходить к этому вопросу аккуратно, чтобы не внести раскол в общество».