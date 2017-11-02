В Симферопольском районе обещают восстановить электроснабжение к концу дня

В Симферопольском районе из-за отключения электроснабжения 2 ноября оказались обесточены более десятка населенных пунктов. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик в Фейсбуке.



«В 10.55 произошел выход из строя высоковольтного ввода секционного выключателя на подстанции 110кВ «Перевальное». Отключилась воздушная линия, питающая 14 населенных пунктов по линии «Симферополь-Доброе-Перевальное», но уже к 12 часам дня было восстановлено энергоснабжение в 7 населенных пунктах. У оставшихся абонентов будет переподключение в течение рабочего дня», – написал Белик.

Предприятие «Крымэнерго» ранее сообщало, что 31 октября произошло технологическое нарушение на двух высоковольтных линиях: «Перевальное – Алушта» и «Алушта – Лучистое», осуществляющих частичное электроснабжение Южного берега Крыма.

Правоохранительные органы в Крыму сообщили, что рассматривают все версии случившегося.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок, привезенных из соседней России, и по энергомосту из российской Кубани.