В Херсонской области ВСУ проводят испытания зенитных управляемых ракет

В Херсонской области 2 ноября возле Александровки проходят контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности, сообщает пресс-служба Воздушных сил ВС Украины.

«Для приобретения боевого опыта военные отрабатывают практические задачи с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям-беспилотных летательных аппаратах типа ВР-3 «Рейс», – отметили в сообщении.

Военные привлекли к испытаниям экипажи военной авиации, подразделения ракетных и радиотехнических войск, войск связи, а также беспилотную авиацию.

Воздушные стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, со строгим соблюдением всех норм международного права.

В декабре прошлого года украинские военные также проводили ракетные испытания в Херсонской области. Тогда отрабатывали практические задачи с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям.

Россия угрожала ракетным ударом в случае проведения Украиной военных учений рядом с Крымом.