Прокуратура АРК сообщила о подозрении бывшим сотрудникам СБУ, проводившим обыски у крымских журналистов

Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с Главным управлением Нацполиции в АРК и Севастополе 2 ноября сообщили о подозрении двум лицам, причастным к проведению обысков в домах крымских журналистов. Об этом Крым.Реалии сообщили в прокуратуре АРК.

«Досудебным расследованием установлено, что 13 марта 2015 года сотрудники незаконно созданного на временно оккупированной территории полуострова Крым органа проникли в жилище автора Крим.Реалии (проект Радіо Свобода), в котором провели обыск и изъяли ноутбук, флэш-накопитель и прочее», – говорится в сообщении прокуратуры АРК.

Речь идет об обыске, проведенном в доме журналистки Анны Андриевской.

В ведомстве проинформировали, что сообщили о подозрении бывшему следователю ГУ СБУ в АР Крым, который в настоящее время является сотрудником ФСБ России, в совешение преступления по ч. 1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) УК Украины.

«В уголовном производстве, начатом по фактам нарушения неприкосновенности жилища журналиста Радіо Свобода Николая Семены, незаконного лишения его свободы и препятствование законной профессиональной деятельности журналистов сообщено о подозрении прежнему следователю ГУ СБУ в АР Крым в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) УК Украины, который в настоящее время является сотрудником ФСБ России», – добавили в прокуратуре АРК.

По информации ведомства, досудебное расследование по уголовным производствах продолжается, устанавливается причастность всех лиц, которые имеют отношение к преследованию журналиста.

Имен подозреваемых в прокуратуре АРК не разглашают. Но Крым.Реалии стало известно, что подозрение по делу Николая Семены вынесено Вячеславу Пызину. А по делу Анны Андриевской подозреваемым является Дмитрий Грамашов.

Автора Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымского журналиста Николая Семену российские власти обвиняли в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

Железнодорожный районный суд Симферополя 22 сентября назначил Николаю Семене наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

Николай Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное выражение мнения».

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них.