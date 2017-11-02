НСЖУ призывает российские медиаогранизации поддержать журналистов на Донбассе и в Крыму

Национальный союз журналистов Украины призывает российские медиаорганизации прилагать усилия для защиты прав журналистов в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса. Об этом говорится в заявлении председателя НСЖУ Сергея Томиленко.

Он добавил, что журналисткие организации во всем мире также должны поддержать журналистов Крыма и Донбасса. В частности, председатель НСЖУ отметил, что резонансными являются содержание в плену журналиста Станислава Асеева на Донбассе и преследование за свои взгляды крымского журналиста Николая Семены.

«Именно журналистские организации во всем мире должны становиться на защиту журналистов, обеспечивать реагирования на нарушения их прав и оказывать юридическую поддержку», – сказал глава НСЖУ.

По словам Томиленко, отчет Национального союза журналистов Украины о нарушении прав журналистов на Донбассе и в аннексированном Крыму уже передали представителям Союза журналистов России и представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в Вене для изучения и последующей реакции на ситуацию с безопасностью работников СМИ.

Автора Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымского журналиста Николая Семену российские власти обвиняли в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

Железнодорожный районный суд Симферополя 22 сентября назначил Николаю Семене наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

Николай Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное выражение мнения».

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них.