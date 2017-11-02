В порты Крыма в октябре незаконно зашли 22 иностранных судна – украинское министерство

В порты аннексированного Крыма в октябре незаконно зашли 22 грузовых судна, сообщает прес-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

«В период с 1 октября по 1 ноября текущего года зафиксировано 22 захода грузовых судов-нарушителей к портам оккупированного Крыма. В общем этими судами осуществлено 64 захода в порты Керчи, Севастополя и Феодосии», – сказано в сообщении министерства.

Из этих судов 18 были под флагом России и 3 – под флагом Республики Того.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины просит правоохранительные органы расследовать незаконный заход иностранных судов в порты Крыма.

В сентябре в порты Крыма незаконно зашли 30 грузовых судов. Из них 23 судна – под флагом России и семь – под флагами других государств, в частности, Палау, Сьерра-Леоне, Того, Танзания».

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины просит правоохранительные органы расследовать незаконный заход иностранных судов в порты Крыма.

Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы аннексированного Крыма и Севастополя рассматривается Украиной как нарушение норм международного права и как действие, подрывающее суверенитет страны. Такие действия влекут за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.