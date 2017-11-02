Суд в Киеве огласил обвинение «крымскому дезертиру» Баранову – адвокат

Подольский районный суд Киева 2 ноября зачитал обвинительный акт фигуранту «дела крымских дезертиров» Александру Баранову, рассказал Крым.Реалии адвокат Валентин Рыбин.

«Огласили сегодня обвинительный акт, определили порядок судебного исследования доказательств. На следующем заседании будут допрашивать свидетеля обвинения», – отметил адвокат.

Он добавил, что физическое состояние арестованного удовлетворительное, однако при этом морально он подавлен.

«Человек лишен свободы и это многое объясняет», – добавил Рыбин.

Следующее заседание запланировано на 29 ноября.

Александра Баранова и его сослуживца Максима Одинцова задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом в «буферной зоне» рядом с пропускным пунктом «Чонгар». СБУ утверждает, что оба крымчанина в 2014 году перешли из украинской армии в российскую, чем нарушили две статьи Уголовного кодекса Украины – совершили госизмену и дезертирство.

Российские власти расценивают задержание Баранова и Одинцова как «похищение» своих военнослужащих. Следком России открыл в связи с этим уголовное дело.

Процесс по «делу крымских дезертиров» начался в Киеве 7 февраля. Дело Максима Одинцова слушается в Дарницком райсуде Киева, а дело другого бывшего украинского военного Александра Баранова – в Подольском райсуде.