Генпрокуратура Украины готовит новые запросы в США по Манафорту

Генеральная прокуратура Украины готовит новые запросы в Соединенные Штаты Америки с просьбой допросить американского политтехнолога Пола Манафорта, который был консультантом экс-президента Виктора Януковича и чье имя фигурирует в «черной бухгалтерии» «Партии регионов». Об этом, отвечая на вопрос Радіо Свобода, заявил руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Он добавил, что уголовное дело в США по отмыванию Полом Манафортом средств, заработанных в Украине при правлении Януковича, вписывается в рамки расследований Генеральной прокуратуры.

По словам Горбатюка, Украина уже направляла в адрес Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований несколько ходатайств об оказании международной правовой помощи, начиная с декабря 2014 года.

Они касались, в частности, производства по расходам в системе Министерства юстиции и роли в этом Пола Манафорта. Речь шла о том, что Лавриновичу, его заместителю и тогдашнему главному бухгалтеру министерства, инкриминируют растрату более миллиона долларов на привлечение американской юридической компании Skadden, которую украинское правительство наняло в 2011 году для оценки хода дела бывшего премьера Юлии Тимошенко.

Пока Соединенные Штаты никак не ответили на просьбу Украины допросить Пола Манафорта или предоставить Киеву материалы, которые могут быть полезными для расследований, в которых он фигурирует.

Генеральная прокуратура расследует два дела, в которых фигурирует Пол Манафорт. Первое касается растраты средств Министерства юстиции, а второе – в части материалов из «черной бухгалтерии».

30 октября на суде в США политтехнолог Пол Манафорт, бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа, не признал себя виновным ни по одному из предъявленных ему обвинений, среди которых отмывание средств, полученных в качестве такового в качестве консультанта украинской «Партии регионов», ее лидера и бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также ее преемницы, «Оппозиционного блока». Так же не признал никакой вины и его коллега, которого тоже обвиняют в этом деле Ричард Гейтс. Окружной суд судебного округа Колумбия освободил двух задержанных под домашний арест и залог – для Манафорта сумма составила 10 млн долларов, для Гейтса 5 млн.

Ранее 30 октября оба явились в Федеральное бюро расследований США в Вашингтоне по указанию правоохранителей после того, как Министерство юстиции обнародовало выдвинутые им обвинения в 12 случаях правонарушений.