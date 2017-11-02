В Крыму на Ангарском перевале выпало рекордное количество осадков – синоптики

В последние дни октября на Ангарском перевале в Крыму выпало 125 мм осадков, что превышает двухмесячную норму. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«28, 29, 30 и 31 октября в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. Наиболее сложные погодные условия были на Ангарском перевале. Там выпало 125 мм осадков в виде дождя и мокрого снега. Это больше двух месячных норм, что бывает очень редко. В прошлом году снег тоже в октябре выпал, но он был очень незначительный. Сейчас высота снежного покрова на Ангарском перевале достигает 45 см», – отметила она.

При этом синоптик рассказала, что сейчас температура воздуха на перевале поднялась до +6 градусов, поэтому снег активно тает.

В аннексированном Крыму на Ангарском перевале 31 октября выпал первый снег. Ранее утром движение по трассе Симферополь-Ялта, на участке возле перевала, было парализовано.

Крымские спасатели отчитались, что следят за участками автодорог, где могут образоваться снежные заносы.

Перед этим в МЧС соседней России предупредили, что в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды: местами сильные осадки с грозами, в горах – метель и налипание мокрого снега.