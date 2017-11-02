СБУ задержала двух россиян по подозрению в организации «подрывной деятельности»

Служба безопасности Украины задержала двух граждан России, которых подозревает в организации «подрывной деятельности». Об этом сообщает пресс-служба украинского силового ведомства 2 ноября.

«Оперативники СБУ установили, что один из россиян, начал активный поиск лиц, способных за денежное вознаграждение организовать акции протеста, с блокированием транспортных магистралей. По заданию кураторов он также планировал организовать фейковый «палаточный городок» под Министерством образования и науки, якобы в знак протеста против принятия нового закона «Об образовании», – сообщили в СБУ.

Силовики сообщили, что выдворили этого гражданина России из Украины за антигосударственную деятельность.

«Во время отработки других членов группы сотрудники спецслужбы выяснили, что еще один гражданин России, временно проживающий в Днепропетровской области, ночью 21 октября 2017 по заказу российской стороны сжег автомобиль, который принадлежит семье одного из народных депутатов Украины», – добавили в СБУ.

По данным спецслужбы, россиянин пытался приобрести оружие и ядовитые вещества, его задержали «во время подготовки к очередному преступлению в столице».

Как сообщили силовики, у задержанного изъяли боевую гранату и холодное оружие. «В районе Южного железнодорожного вокзала также обнаружено сделанная им закладка с компонентами зажигания, готовыми к использованию. Для облегчения реализации собственных преступных намерений иностранец использовал форму сотрудника спецподразделения Национальной полиции Украины», – добавили в СБУ.

Имен этих граждан России в Службе безопасности не сообщили. Также нет информации и о том, когда именно произошли задержания.

Российская сторона ситуацию не комментировала.

С 31 октября полиция Киева и Киевской области перешла на усиленный режим работы. Как пояснили в полиции, такое решение принято в связи с совершением на территории Киевской области «ряда тяжких преступлений с использованием оружия и взрывчатки».

Кроме того, 31 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что в Украине будут усилены антитеррористический и контрразведывательную режима из-за нападений, произошедших в последнее время. 1 ноября Государственная пограничная служба Украины усилила контроль в пунктах пропуска на госгранице, прежде всего на украинском-российском участке.